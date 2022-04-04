Резніков назвав військових керівників, які відзначилися під час війни

Міністр оборони Олексій Резніков назвав командування армії, яке відзначилося під час оборони України. Про це міністр написав у фейсбуці.

“Насамперед – це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Можна сказати багато. Головне - це Воїн, який відповідає рівню викликів, що стоять перед Україною. А вони – величезні”, - заяви Резніков.

Також міністр відзначив членів команди Залужного – заступників Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Євген Мойсюка і генерал-полковника Миколу Балана, начальника Генерального штабу ЗСУ, Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Шапталу.

“Хочу, щоб усі усвідомили. У Європі немає більше жодного воєначальника, який би мав досвід військового управління подібного масштабу. Жодного! У всьому світі таких – одиниці”, - відзначив міністр.

Також він подякував “за збереження столиці” командувачу Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковнику Олександру Сирському, який безпосередньо відповідає за оборону Києва та області.

“Після відбиття першої хвилі вторгнення, яка може бути не останньою, доведеться зробити ще багато, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Впевнений, що в цьому допоможе досвід Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який гідно зустрів російську навалу в зоні проведення ООС, а зараз очолює Київську обласну військову адміністрацію”, - сказав очільник Міноборони.

На його думку, Київ багато в чому врятували героїчні бійці на Чернігівщині та Сумщині, якими безпосередньо керує командувач військ Оперативного командування «Північ», Герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк.

“Давній Чернігів і його незламні захисники стали нездоланною фортецею для ворога. Одразу кілька міст на Сумщині прийняли на себе удар і гідно його витримали. Ворог тікає, хоч і має більше техніки. Він просто не має таких людей, як у нас”, - каже Резніков.

Також він відзначив начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Кирила Буданова та військових розвідників.

“Бійці ГУР творять справжні дива на різних ділянках фронту. Колись про них напишуть у книжках. Під Києвом вони зробили надзвичайно багато для нейтралізації найбільш підготовлених російських окупантів”, - розповів Резніков.

Міністр зазначив, що за час війни в Україні виникло справжнє бойове братерство - поряд з воїнами ЗСУ та ГУР МО пліч-о-пліч билися спецпідрозділи СБУ та Національної поліції, гвардійці, прикордонники, а також тероборона.

“Ми обов’язково згадаємо поіменно і подякуємо комбригам, комбатам, полковникам, сержантам і солдатам, які відзначилися на цій війні. З початку навали ми вже маємо у Збройних Силах 84 Героя України, на жаль, 42 з них удостоєні цього звання посмертно. Сотні захисників і захисниць відзначені високими державними нагородами. Бо вони гідні.

Також за цей період 18 справжніх офіцерів отримали звання бригадного генерала. Це – нове покоління командирів вищої ланки, відображення сучасної української армії, яка гартується не у кабінетах, а в бою”, - резюмував Резніков.

Нагадаємо, Олексій Резніков, підбиваючи підсумки першого місяця війни, назвав його "місяцем незламності".