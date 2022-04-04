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Резніков назвав військових керівників, які відзначилися під час війни

На думку міністра, в Україні виникло справжнє бойове братерство.

Резніков назвав військових керівників, які відзначилися під час війни

Міністр оборони Олексій Резніков назвав командування армії, яке відзначилося під час оборони України. Про це міністр написав у фейсбуці. 

“Насамперед – це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Можна сказати багато. Головне - це Воїн, який відповідає рівню викликів, що стоять перед Україною. А вони – величезні”, - заяви Резніков. 

Також міністр відзначив членів команди Залужного – заступників Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Євген Мойсюка і генерал-полковника Миколу Балана, начальника Генерального штабу ЗСУ, Героя України, генерал-лейтенанта Сергія Шапталу

“Хочу, щоб усі усвідомили. У Європі немає більше жодного воєначальника, який би мав досвід військового управління подібного масштабу. Жодного! У всьому світі таких – одиниці”, - відзначив міністр. 

Також він подякував “за збереження столиці” командувачу Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковнику Олександру Сирському, який безпосередньо відповідає за оборону Києва та області.

“Після відбиття першої хвилі вторгнення, яка може бути не останньою, доведеться зробити ще багато, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Впевнений, що в цьому допоможе досвід Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який гідно зустрів російську навалу в зоні проведення ООС, а зараз очолює Київську обласну військову адміністрацію”, - сказав очільник Міноборони. 

На його думку, Київ багато в чому врятували героїчні бійці на Чернігівщині та Сумщині, якими безпосередньо керує командувач військ Оперативного командування «Північ», Герой України, генерал-майор Віктор Ніколюк.

“Давній Чернігів і його незламні захисники стали нездоланною фортецею для ворога. Одразу кілька міст на Сумщині прийняли на себе удар і гідно його витримали. Ворог тікає, хоч і має більше техніки. Він просто не має таких людей, як у нас”, - каже Резніков.

Також він відзначив начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Кирила Буданова та військових розвідників. 

“Бійці ГУР творять справжні дива на різних ділянках фронту. Колись про них напишуть у книжках. Під Києвом вони зробили надзвичайно багато для нейтралізації найбільш підготовлених російських окупантів”, - розповів Резніков.

Міністр зазначив, що за час війни в Україні виникло справжнє бойове братерство - поряд з воїнами ЗСУ та ГУР МО пліч-о-пліч билися спецпідрозділи СБУ та Національної поліції, гвардійці, прикордонники, а також тероборона.

“Ми обов’язково згадаємо поіменно і подякуємо комбригам, комбатам, полковникам, сержантам і солдатам, які відзначилися на цій війні. З початку навали ми вже маємо у Збройних Силах 84 Героя України, на жаль, 42 з них удостоєні цього звання посмертно. Сотні захисників і захисниць відзначені високими державними нагородами. Бо вони гідні.

Також за цей період 18 справжніх офіцерів отримали звання бригадного генерала. Це – нове покоління командирів вищої ланки, відображення сучасної української армії, яка гартується не у кабінетах, а в бою”, - резюмував Резніков. 

Нагадаємо, Олексій Резніков, підбиваючи підсумки першого місяця війни, назвав його "місяцем незламності".

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