Учора ворог уперше завдав удару по Тернополю, постраждалих немає, – голова ОВА

Увечері неділі, 3 квітня, ворог спробував зруйнувати один з об’єктів критичної інфраструктури у Тернополі. У місті пролунав вибух.

Уранці 4 квітня міський голова Сергій Надал заявив, що влада очікує на офіційні дані з приводу ракетного обстрілу.

"Чекаємо на офіційні дані про ракетні обстріли Тернопільщини від оперативного командування "Захід". Закликаю вас, коли звучить сигнал повітряної тривоги, перейти в укриття", – написав він у соцмережах.

На час написання новини ОК "Захід" ніяк не прокоментувало удари по Тернополю та області.

Згодом на брифінгу голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури. ППО знешкодили ракету, однак через ураження осколками цей об’єкт нині перебуває у непридатному для використання стані. Про який об’єкт йдеться, Труш не уточнив.

Унаслідок обстрілу постраждалих немає завдяки превентивним заходам. На місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.

За словами міського голови, всі служби та інфраструктура Тернополя працюють у штатному режимі.

Зауважимо, що повітряну тривогу 3 квітня у Тернополі оголосили о 22:00. О 22:28 міський голова Сергій Надал повідомив, що "у місті було чути вибух".

У російських пабліках ще за дві години до удару з’явилася інформація про "знищення точок" у Тернополі. Тому місцева влада черговий раз закликала тернополян утриматися від оприлюднення будь-якої інформації щодо дій ворога і за сигналу повітряної тривоги переходити в укриття.