Сьогодні працюватиме гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя і в Луганській області

4 квітня працюватиме гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя для приватного транспорту. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами Верещук, з Запоріжжя по маршруту в Маріуполь виїжджають 15 автобусів для евакуації

"Делегація Міжнародного комітету Червоного хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами", - зазначила міністр.

Також, за словами Верещук, сьогодні буде продовжена евакуація людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє Луганської області

"Окупаційні війська в Луганській області постійно порушують режим тиші і обстрілюють гуманітарні колони. Попри це мужні поліцейські, військові і звичайні водії під керівництвом голови Луганської військової адміністрації продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватись", - резюмувала міністр.

Нагадаємо, вчора евакуацз окупованих міст протягом доби евакуювалося більше двох з половиною тисяч людей.