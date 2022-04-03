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З окупованих міст евакуювалося більше двох з половиною тисяч людей, - Верещук

Більшість евакуйованих - з Луганської області.

З окупованих міст евакуювалося більше двох з половиною тисяч людей, - Верещук
Фото: скрин відео

З окупованих міст протягом доби евакуювалося більше двох з половиною тисяч людей. Про це повідомила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Більша частина людей, 1467 осіб, виїхало з Луганської області з Лисичанська, Рубіжного, Кремінної та Сєвєродонецька. 

Решта - евакуйовані з Маріуполя, які рухаються через Бердянськ та Василівку. Також частина евакуйованих - мешканці Бердянська. 

Ірина Верещук також повідомляє, що сім автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста доїхали до міста Мангуш. Вони рухаються у напрямку Маріуполя. 

Нагадаємо, що проєкт "Український свідок" показав, як мешканці міста Тростянець зустрічали першу гуманітарну допомогу після звільнення від російських окупантів, а також про те, як вони підтримували один одного. Місто знаходилось під окупацією впродовж місяця і зазнавало постійних руйнувань, обстрілів та бомбардувань. 

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