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Українська паляниця та патріотична кава: Клопотенко презентував унікальний проєкт у Чернівцях Актуально

Небайдужі могли надати грошову допомогу на ЗСУ, просканувавши QR-код, або ж просто кинути гроші до скриньки.

Українська паляниця та патріотична кава: Клопотенко презентував унікальний проєкт у Чернівцях

Сьогодні, 3 квітня, у Чернівцях презентували патріотичну українську каву. Захід проходив на вулиці Ольги Кобилянської. Рецептом кави поділився чемпіон з приготування цього напою в джезві Вадим Грановський.

Разом із знаним кухарем Євгеном Клопотенком буковинців безкоштовно пригощали патріотичним обідом власного виробництва – авторськими кавою та паляницями.

Чернівчан та буковинців не зупинила навіть вітряна та прохолодна погода.

Кава Ukrainer – не просто смачний напій, це інформаційна зброя і скористатися нею може кожен.

Окрім кави по-українськи, на заході презентували українську паляницю. За словами Євгена Клопотенка, переможця "Мастер Шефу", це той самий хліб, лише по-українськи.

"Я дуже мрію приїхати в Італію в місто Мілан. Зайти у кав’ярню і сказати: "Мені каву по-українськи та паляницю". А відповідь хочу почути: "Так, звісно, ви ж з України", - сказав Клопотенко.

Каву та паляницю можуть скуштувати всі охочі цілком безкоштовно.

Небайдужі могли надати грошову допомогу на ЗСУ, просканувавши QR-код, або ж просто кинути гроші до скриньки.

Ідея становлення потужного українського бренд-символу належить молоді з Національної академії СБУ. Організатором заходу стала Чернівецька міська рада.

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