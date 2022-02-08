Маніфест української кухні: шефи починають світову гастрореволюцію

«Не треба намагатися скопіювати скандинавів чи іспанців. Україна багата на особливі продукти. Тож аби гучно заявити світові про себе, треба закохати світ саме в локальний продукт – щоб люди їхали до вас його скуштувати», - засновник всесвітньо відомого рейтингу The Best Chef Awards Крістіан Гадау звертається до майже трьох десятків найвідоміших українських шеф-кухарів, які зібралися в залі «Паркового». Він виступає запрошеною зіркою на урочистій церемонії підписання Маніфесту української кухні.

Фото: Всеволод Синельников Крістіан Гадау(зліва)

«От я багато чув про ваші томати, а коли їх спробував… Я - італієць і дуже люблю свою країну, її кухню, все, що дає земля, але хочу сказати, що ваші томати неймовірні! Ви точно маєте зробити на них акцент, як колись перуанці зробили культ зі своєї картоплі. Шалені потоки туристів їдуть до Перу скуштувати цей овоч, а вам треба розкрутити свої томати та інші продукти, які варті уваги», - радить емоційно.

Укладення Меморандуму - важлива подія навіть не стільки для профільного сектору, скільки для розвитку гастрокультури всередині країни; популяризації нашої кухні по всьому світу. Суто з цехових міркувань шефи кооперувалися й раніше – власне, як у будь-якій іншій сфері. Але вперше їх колаборація ґрунтується на спільних принципах, спільному баченні майбутнього.

Фото: Всеволод Синельников

«Нарешті ми об’єднались із державою та можемо сподіватися на підтримку та розуміння тих змін, які допоможуть відійти від норм і правил Радянського Союзу. Ми, шеф-кухарі, пройшли велику школу й намагаємося разом, єдиною спільнотою, цілеспрямовано розвивати українську кухню, рухатися далі», – говорить Олексій Повторейко (співвласник і бренд-шеф restaurant group «НАЖИВО», віцепрезидент Асоціації шеф-кухарів України).

Окрім Олексія Повторейка, автографи під документом поставили Ярослав Артюх, Віталій Гуралевич, Міралі Ділбазі, Євген Клопотенко, Юрій Ковриженко, Ігор Мезенцев, Олександр Цвигун та багато інших.

Фото: Всеволод Синельников Євген Клопотенко (в центрі) та Ігор Мезенцев (праворуч)

Ідея проста і зрозуміла. «Маніфест для всіх, хто хоче бачити Україну на гастрономічній мапі світу, хто прагне шанувати національні кулінарні традиції та дарувати їм нове життя. Українська кухня досі мало досліджена, але має величезний потенціал бути серед найкращих кухонь світу. І саме ми з вами повинні їй у цьому допомогти», - сказано в преамбулі документа.

Примітно, що його ініціаторами є самі шефи. Зокрема, Ігор Мезенцев (проєкт ТОПОТ) і Євген Клопотенко («100 років тому вперед», один зі співавторів реформи шкільного харчування). Держава виступила модератором і своєрідним гарантом позитивних змін. "Мова їжі, за допомогою якої ми показуємо нешаблонну кухню України, добре зрозуміла усім без винятку. За допомогою цього інструмента можна навіть досягати певних політичних цілей. Ми хочемо показувати, що таке українська кухня, говорити про її туристичну привабливість, розказувати про наші традиції", – заявила генеральна директорка Директорату публічної дипломатії та комунікацій МЗС України Ірина Боровець.

Фото: Всеволод Синельников

Наразі при МЗС вже створено та успішно діє Клуб шефів-амбасадорів - спільнота кухарів, які зосереджені на представництві України поза її межами. Великий докладний матеріал про його діяльність буде опубліковано на Lb.ua вже найближчим часом, а про перші цікаві кейси – заходи в Брюсселі, Лондоні, Парижі - ви вже можете почитати тут і тут.

Окрім МЗС, на заході також були представлені Міністерство культури й інформаційної політики в особі його очільника Олександра Ткаченка, Міністерство економіки (заступник очільника Олександр Грибан) та Державне агентство з розвитку туризму (очільниця Мар’яна Олеськів). Власне, останнє виступало номінальним модератором. «Розвиток нашої гастрономії важливий, тому що саме через кухню нас пізнають у світі на смак. В останні роки шеф-кухарі та дослідники роблять багато зусиль, щоб переосмислити українську кухню і подати її в новому амплуа, почати створювати Нову українську кухню. Але ці зміни неможливі без об’єднання зусиль людей, які творять, і людей, які є представниками держави й формують на різних рівнях політику, що, так чи інакше, дотична до нашої гастрономії. Тому ми вирішили взяти на себе місію об’єднати кухарів з державою», – підсумувала Мар’яна Олеськів.

Фото: Всеволод Синельников Мар'яна Олеськів

«Кожен регіон України має свій унікальний продукт, нам насправді є чим пишатись і є що показати світові. Тому для мене саме продукт є тією можливістю просування кухні і за кордоном, і всередині країни. Взагалі, підняття культурної ваги України – надзвичайний внесок в об’єднання цієї країни в тому числі», – додав Олександр Ткаченко.

Зі свого боку держава обіцяє всім, хто візьметься розвивати гастрокультуру, особливі пільги та умови. За словами Олександра Грибана, йдеться про компенсацію витрат для великих виробників до 30%, звільнення від податків, ввізного мита. Для менших виробників – звільнення від податку на прибуток протягом 10 років.

Фото: Всеволод Синельников

Медіа називають четвертою гілкою влади, яка формує думку, виносить на розсуд нас усіх найгостріші питання, ставить незручні питання і заставляє думати і аналізувати події. Підтримувати незалежність і професійність медіа важливо для кожного з нас, тому не полініться і вкладіть свій вклад в їх справжню незалежність, якість і професійність Юлія Ковалів, ексзаступниця голови Офісу президента, член Наглядової ради НАК "Нафтогаз"

Українська гастроспільнота довго існувала відокремлено від держави, а це не лише шеф-кухарі, але й дослідники, які вивчають спадщину та намагаються надихнути шефів відійти від чергової інтерпретації на тему вареників або борщу. Тому об’єднання різних сфер однієї галузі сьогодні є стратегічно важливим для створення професійних, сучасних кулінарних навчальних закладів, де зможуть викладати як шеф-кухарі України, так і відомі зірки з інших країн. Банально, але все починається саме з кадрів.

«Уже багато років наша Асоціація шеф-кухарів намагається самотужки розвивати гастрокультуру країни, тому нинішня подія – справжній прорив. Це вперше, коли держава підтримує професійну спільноту та намагається долучитися до співпраці. Але важливо після підписання Маніфесту перейти до певних змін і поступово, крок за кроком налагодити планування руху. Було б непогано звернути увагу вже на ті ініціативи, які ми запровадили, і підтримати їх на державному рівні: розвиток професійних кулінарних шкіл і національних чемпіонатів, які вже давно потребують допомоги», -- додав Ігор Брагін (президент Асоціації шеф-кухарів, засновник Кулінарної академії).

Фото: Всеволод Синельников

Фото: Всеволод Синельников

Фото: Всеволод Синельников

Фото: Всеволод Синельников

Фото: Всеволод Синельников

Фото: Всеволод Синельников

Фото: Владислав Синельников

Фото: Всеволод Синельников