Держагентство розвитку туризму провело церемонію підписання "Маніфесту української кухні"

Державне агентство розвитку туризму 7 лютого провело церемонію підписання "Маніфесту української кухні".

Про це повідомляє пресслужба ДАРТ.

"Найвідоміші та найшанованіші українські шеф-кухарі, відгукнувшись на заклик держави, проголосили спільний маніфест про відродження української кухні, її популяризацію у світі, пошук нових формул давніх страв та популяризацію вітчизняного гастротуризму", - йдеться на сайті ДАРТу.

Документ підписало майже три десятки шеф-кухарів України.

"Минулого року, завдяки декільком пілотним проєктам Міністерства, було зареєстровано 12 географічних значень продуктів. Мова про гуцульську коров’ячу та овечу бринзу, мелітопольську черешню тощо. І саме виробництво таких унікальних регіональних брендів дозволяє нам заявити про себе у міжнародному просторі», – під час заходу зазначив заступник міністра економіки України Олександр Грибан.

"Мова їжі, за допомогою якої ми показуємо нешаблонну кухню України, добре зрозуміла усім без виключення. За допомогою цього інструменту можна навіть досягати певних політичних цілей. Ми хочемо показувати, що таке українська кухня, говорити про її туристичну привабливість, розказувати про наші традиції», – заявила генеральна директорка Директорату публічної дипломатії та комунікацій МЗС України Ірина Боровець.

На захід запросили засновника всесвітньовідомої премії Best Chef Крістіана Ґадау.

"Вам не потрібно копіювати когось, ви вже є самобутні. Тож просто розвивайте те, що маєте. Покажіть світу свою їжу», – цитує Ґадау пресслужба ДАРТу.

Нагадаємо, у вересні 2021 року киянам запропонували обрати місце для встановлення пам'ятника борщу. Ідея зі скульптурою належить шеф-кухарю Євгенові Клопотенку.