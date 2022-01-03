7 перевірених коктейлів з ігристим на кожен день новорічного тижня

Ігристе на Новий рік – класика, неважливо, що саме ви обрали: каву, просеко, ламбруско чи «важкий люкс» – шампанське з витримкою 6 або 7 років. А далі починається святковий тиждень, коли багато хто приймає гостей. І тут у нагоді стають коктейлі на базі ігристого – вони легкі в приготуванні, чудово смакують, кожен має свою історію. Ну і як бонус – яскраві фото для соцмереж забезпечені.

Коктейль і цікава історія не існують одне без одного. Традиція коктейлів дуже давня і походить від греків. На учтах вони не їли, а лише пили, при тому з одного келиха по колу. Коли келих потрапляв у руки, ти мав розказати щось цікаве, зробити ковток і пустити кубок далі. Щоб було легше придумати тему бесіди, на столах часто ставили вази (знаменитий грецький вазопис – ви точно бачили його зразки в численних музеях світу), де були зображені спортсмени, боги тощо – такі собі підказки. Не знаєш, що сказати – говори про спорт або здоров’я, але не про політику.

Час вносить свої корективи – ми вже не п’ємо з одного кубка по колу, але цікавих історій за коктейлем ніхто не скасовував. Як і історій про самі коктейлі – ними точно можна розважити гостей, перетворивши процес приготування на маленьке шоу.

Отже, пропонуємо вам сім дуже простих у приготуванні коктейлів – на кожен день святкового тижня. База – будь-яке ігристе вино.

Коктейль «Мімоза»

Належить до того самого типу коктейлів, що й "Белліні", "Россіні", "Тінторетто" (всі вони описані нижче). Головна ідея – змішати ігристе з апельсиновим фрешем у рівних пропорціях. Просто заповнюєте келих до половини фрешем, додаєте ігристе, змішуєте – все. Єдиний принциповий момент – має бути саме фреш, пакетований сік не підходить.

Інгредієнти:

Просеко – 100 мл

Апельсиновий фреш – 100 мл

Історія: Коктейль придумав бармен лондонського клубу «Buck's Club» у 1921-му. «Мімоза» має статус офіційного коктейлю Міжнародної асоціації барменів, що свідчить про його шалену популярність серед гостей закладів і про визнання у професійному світі. Його зазвичай подають на пізніх сніданках (що доречно на новорічні свята) та на весіллях.

Коктейль «Белліні»

Ще один коктейль, який теж дуже просто зробити в домашніх умовах. Якщо немає шейкера, змішайте всі інгредієнти у склянці ложкою та перелийте в келих. Можна прикрасити персиком. Якщо шейкер є, налийте ігристе вино, додайте в нього проціджене персикове пюре, лікер і лід (бажано дрібний), добре змішайте і перелийте у келих. Ідеально – наприкінці додати краплю лимонного соку, щоб напій не потемнів і не втратив свого унікального рожевого відтінку білого. «Белліні» бажано пити дуже холодним і відразу після приготування, це не той коктейль, що почекає.

Інгредієнти:

Ігристе вино солодке – 120 мл

Персикове пюре – 30 мл

Лікер персиковий – 10 мл

Подрібнений лід

Лимонний сік

Історія: Венеціанець Джузеппе Чипріані, власник «Harry’s Bar» (завсідниками якого були американці, що приїздили до Венеції) придумав коктейль між 1934 і 1948 роками. Унікальні рожеві відтінки білого нагадували роботи живописця кватроченто Джованні Белліні, на честь якого й назвали добре продаваний коктейль.

Коктейль «Россіні»

Принцип приготування схожий на коктейль «Белліні», але просеко змішуємо з полуничним пюре (дехто заміняє полуницю малиною). Тут можна брати свіжі, але ліпше заморожені ягоди, зблендеровані з цукром і проціджені через сито. Полуничне пюре слід змішати з просеко у склянці, за потреби можна додати лід. Переливши суміш у келих, варто вичавити туди пару крапель лимонного соку.

Інгредієнти:

Ігристе вино солодке – 120 мл

Полуничне пюре – 50 мл

Подрібнений лід – за бажанням

Лимонний сік – пара крапель

Історія: Коктейль названо на честь італійського композитора середини XIX століття Джоаккіно Россіні (Gioachino Rossini). Є велика підозра, що автор напою – теж Джузеппе Чипріані, бо цей коктейль також подавали в «Harry’s Bar» із середини минулого століття, але підтверджувальних документів немає.

Коктейль «Тінторетто»

Цей коктейль можна готувати відразу в келиху. Спочатку влити цукровий сироп, потім додати сік і просеко. Дуже простий рецепт.

Інгредієнти:

Просеко – 120 мл

Гранатовий сік – 30 мл

Цукровий сироп – 10 мл

Історія: Бармени – круті маркетологи, знають, як продавати. Тут вони використали ім’я Якопо Тінторетто (1518–1594 рр.), венеціанського живописця епохи пізнього Ренесансу. У середині минулого сторіччя в італійському містечку Азоло відкрилася масштабна експозиція робіт Тінторетто – на виставку приходили місцеві, приїздили численні туристи, був справжній ажіотаж. Після виставки багато хто ділився враженнями в сусідньому барі. Ну як тут не випити за славетного митця ще один однойменний коктейль?

Коктейль «Кір Рояль»

Сміливо вливайте інгредієнти відразу в келих – спочатку лікер, потім просеко. Щоб прикрасити напій, додайте декілька ягід смородини (заморожена згодиться) або коктейльну вишню (але це вже імпровізація).

Інгредієнти:

Лікер з чорної смородини – 20 мл

Просеко – 120 мл

Червона коктейльна вишня або ягоди смородини

Історія: Коктейль родом з Бургундії, яка славиться не тільки своїм вином, а ще й лікером з чорної смородини. Назвали напій на честь бойового офіцера та мера міста Діжона Фелікса Кіра (1876–1968). Тоді коктейль робили з сухого білого вина, згодом напій пережив дуже вдалу трансформацію, у якій шампанське замінило біле вино. Шампанське – король напоїв, тому до назви додали «рояль» (фр. royal - «королівський»).

Коктейль «Шампанське Гемінґвея»

У ємність для змішування помістіть лід, влийте абсент та ігристе вино. Збийте.

Розлийте по келихах. Прикрасьте часточкою лайма.

Інгредієнти:

Абсент - 30 мл

Ігристе вино - 120 мл

Лід - 50 г

Лайм для прикрашання

Історія: Цей коктейль з абсенту та ігристого вина має дві назви – «Шампанське Гемінґвея» і «Смерть пополудні» (Death in the Afternoon). Існує легенда, що Ернест Гемінгвей придумав напій сам у ті часи, коли вийшло його есе «Смерть пополудні» про іспанську кориду. Письменник просив знайомих барменів готувати за його власним рецептом. Бармени оцінили вигадку й пропонували «Шампанське Гемінґвея» іншим гостям.

«Смерть пополудні» з'явилася друком 1932 року і присвячена традиціям іспанської кориди. Письменника вразив дух бою між биком і тореро, така маленька калька відносин сучасної людини з агресивним світом.

Коктейль «Шприц Апероль»

Дуже популярний останнім часом венеційський коктейль. Налийте у ємність настоянки «Апероль» (десь чверть від усього об’єму майбутнього коктейлю), ігристе (трохи більш ніж половину) та газованої води. Дехто використовує замість аперолю кампарі, але то вже виходить інший напій.

Апероль – 80 мл

Просеко – 120 мл

Вода газована – 10 мл

Обов’язково додайте багато льоду

Скибку апельсину – для прикраси

Історія: Уперше легкий аперитив з низьким вмістом алкоголю під маркою «Aperol» випустили 1919 року в місті Падуя. Але широку популярність напій набув після Другої світової війни. Ми про нього мало знали, доки у 2004 році «Aperol» не приєднався до «Campari Group» і став брендом № 1 в Італії з обсягом продажів близько 20 млн літрів на рік. Наразі він поширився по світу і його легко знайти в більшості барів і ресторанів великих міст Європи.

Чим відрізняється шампанське від просеко, кави та ламбруско

Франція – шампанське і креман.

Шампанське може бути тільки французьким, з регіону Шампань. Шампанське невінтажне має витримку мінімум 15 місяців, вінтажне – 36 місяців, special cuvee – це витримка протягом 6-7 років.

Окрім регіону Шампань, ігристе класичним способом роблять і в інших регіонах Франції, у Бельгії та Люксембурзі – таке вино називається креман. Нехай вас не засмучує слово “креман” на етикетці, будьте певні, це класичний метод виробництва напою і мінімум 9 місяців витримки.

Іспанія – кава.

Кава – ігристе вино, виготовлене також класичним способом. Але це все-таки південне ігристе, тому за складом воно менш кислотне. Кава значно дешевша за шампанське і кремани. До того ж більше підходить тим, у кого чутливий шлунок.

Італія – просеко.

На відміну від шампанського, просеко виробляється за методом Шарма, це означає, що вторинна ферментація відбувається в резервуарах з нержавіючої сталі, що здешевлює процес. На відміну від шампанського, просеко згодом старіє, тому його треба споживати молодим – не старшим за два роки.

Знову Італія – ламбруско.

Під час створення шампанського використовується класичний метод, коли повторне бродіння сировини відбувається безпосередньо в пляшках. Сучасне ламбруско виробляють за дешевшою методикою Шарма, але є й окремі його види преміальної якості, які створюють за класичною технологією. Ламбруско може мати як насичений рубіновий колір, так і абсолютно білий. Практично все шампанське належить до категорії сухих вин, тоді як ламбруско часто є солодким або напівсолодким.

Смачних вам Новорічних свят!