Вас вітає «Гастрономія»!

Ми зростаємо і розвиваємося разом з вами. Завдяки кампанії фандрайзингу на користь LB.ua, яку запустили пів року тому (долучитися можна тут ), сьогодні ми відкриваємо розділ «Гастрономія». Так-так, це стало можливим саме завдяки вашій підтримці.

Багато з вас, наших читачів, з нами вже понад 12 років – з моменту заснування ще газети «Лівий берег», а згодом – порталу LB.ua (в червні 2009-го). Якісна аналітика, глибока експертиза, оперативні ексклюзиви (вони ж «бабахи») – справжня ДНК нашого видання.

Тематику розділу обрали невипадково. Знову ж таки: багато наших донаторів говорили про необхідність створення якісного контенту, присвяченого їжі. Їжі в найширшому сенсі. Адже це не просто про базову людську потребу, а й про культурний код, історичну спадщину, звички поколінь, про представництво України у світі, зрештою. Тобто не самі тільки «рецептики». Хоча рецепти – круті й креативні – теж будуть.

Гастрономія – наука, що вивчає зв'язок між культурою та їжею. Тож на вас чекає низка крутих текстів про культуру споживання, сучасні традиції, модерну українську кухню всередині країни та за її межами, гастроентузіастів, унікальні продукти регіонів, івенти, світові тренди.

За останні роки ресторанна галузь в України здійснила серйозний прорив, люди звикають ходити не на «ремонт і люстри», а на конкретні страви, втім ми досі бідкаємося, що не маємо жодного закладу з зіркою «Мішлен». Та чи він нам потрібен?

Мегаполіси з їхнім особливим темпом – Київ, Дніпро, Харків та інші – змінюють гастрономічні звички городян. Причому здоровий стиль життя – лише один з численних трендів.

Медіа називають четвертою гілкою влади, яка формує думку, виносить на розсуд нас усіх найгостріші питання, ставить незручні питання і заставляє думати і аналізувати події. Підтримувати незалежність і професійність медіа важливо для кожного з нас, тому не полініться і вкладіть свій вклад в їх справжню незалежність, якість і професійність Юлія Ковалів, ексзаступниця голови Офісу президента, член Наглядової ради НАК "Нафтогаз"

Львів та Одеса активно розвивають гастротуризм. У містах і селах численні активісти відроджують втрачені традиції, досліджують особливості локальної кухні – від зіньківської ковбаси до херсонського бекмесу.

Ще донедавна на всю країну нараховували зо два десятки виноробень. Нині їх уже 86, а українські вина перемагають у сліпих дегустаціях на найпрестижніших світових конкурсах.

Українські шефи нагадують світу про Голодомор, пригощаючи європейців стравами з корінців і шишок, якими наші діди та прадіди рятувалися від сталінського терору.

Зазвичай все це нечасто потрапляє у фокус уваги традиційних ЗМІ. Тим більше – системно.

Ми вирішили стати піонерами.

Отже, зустрічайте!

«Гастрономія» на LB.ua!

Смакуймо разом!

Шеф-редактор Соня Кошкіна та редактор розділу «Гастрономія» Марина Гладка.