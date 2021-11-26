“Чесні новини самі себе не напишуть”: долучайтесь до підтримки LB.ua

Ми продовжуємо отримувати фідбеки від учасників фандрайзингової кампанії LB.ua, що обрали опцію “Меценат” та ”Натхненник”.

Фотографію у футболці від “Авіації Галичини” з символікою видання та зображенням кота шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної Гаттіно оприлюднила, зокрема, директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Подзнякова.

Фото: facebook

“Незалежна журналістика – не казка, не оксюморон. Назвіть мене ідеалісткою, але я щиро вірю саме у таку журналістику. І саме у нашій країні. У людей цієї професії, яким не байдуже. Які готові з дорослим поглядом на світ, точно як у кота Соня Кошкіна Гаттіно на футболці, стояти на своїх принципах проти беззаконня, брехні, корупції та невігластва.

Підтримую проєкт фандрайзингової кампанії LB.ua! “Лупайте цю скелю! Хай ні жар, ні холод не спинити вас!” - підписала свою світлину Ганна Подзнякова.

Серед донаторів LB.ua й Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Руслан Магомедов.

Фото: facebook

«Ми – за постійний і всебічний розвиток ринку капіталу і товарних ринків. Ми - за справедливу і чесну журналістику. Між іншим, вони безпосередньо пов’язані. Як, спитаєте ви? Все дуже просто – саме інтелектуальні й неупереджені медіа допомагають нам у поступовій розбудові вітчизняного ринку капіталу. LB.ua – саме серед таких ЗМІ. Лише ЗМІ можуть популяризувати ринок настільки широко, щоб він став дійсно національним!» - говорить Руслан Магомедов.

«Якщо в нас є така можливість – підтримати якісну журналістику, ми обов’язково маємо нею скористатись. Роблю це сам і закликаю вас!» - додав очільник НКЦПФР.

Народний депутат 8 скликання Владислав Голуб вважає, що незалежні медіа особливо важливо підтримувати в епоху постправди.

Фото: facebook/Vladyslav Golub Владислав Голуб

“Ми живемо в епоху постправди, коли справжні факти замінюються маніпуляціями та вигадками, які подаються, як факти. І саме в такі часи особливо важливою постає «четверта влада» - ЗМІ. Тому для мене особисто важливо підтримувати справді незалежні медіа, які працюють не на когось, а на факти і надають справді якісний журналістській контент та круті аналітичні матеріали!” - зазначив він.

Владислава Голуба підтримав і його ексколега Леонід Ємець.

“Чесні новини самі себе не напишуть. А там де правоохоронці роблять вигляд, що все нормально — саме журналісти розкопають деталі злочинів. На них тримається правда і справедливість. Але це робота. Важка і кропітка.

І ми маємо допомогти їм в цій роботі. Тому я теж доєднався до підтримки журналістів Лівого Берегу. Конкретною гривнею. І ви можете!” - зазначив Леонід Ємець.

Підтримуйте LB.ua і ви. Обирайте одну з опцій за посиланням та отримуйте ексклюзивну редакторську розсилку, знижки на книги провідних українських видавництв, також приємні бонуси та подарунки від редакції.