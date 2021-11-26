Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот

Бізнесмен підтвердив намір і далі захищати "вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова".

Бізнесмен Рінат Ахметов відповів на заяви президента Володимира Зеленського щодо нього під час сьогоднішнього пресмарафону.

Про це повідомила речниця Ахметова Анна Терехова.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується Президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - заявив Рінат Ахметов.

Він наголосив, що "як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни" і далі захищатиме "вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова".

"І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", - резюмував бізнесмен.

Під час сьогоднішнього пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовлювану за участю росіян на 1-2 грудня спробу держперевороту. Глава держави повідомив, що за агентурними даними, представники з України з представниками Росії обговорюють участь у цьому Ріната Ахметова.

На думку президента, це операція і Ахметова втягують у війну проти України. Зеленський наголосив, що не володіє інформацією, чи сам Ахметов знає про це.

Окрім того, Зеленський заявив, що Ахметов намагається скуповувати депутатів Верховної Ради, щоб створити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту".

Після висловлювань президента на адресу Ахметова обвалилися єврооблігації його холдингу ДТЕК.

24 листопада народні депутати СН і перший віцеспікер Олександр Корнієнко оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" на телеканалах Ріната Ахметова.

Медіа Група Україна, акціонером якої є бізнесмен Рінат Ахметов, назвала спільну заяву "Слуг народу" щодо бойкоту каналів холдингу "спробою очорнити репутацію каналів та їхніх співробітників".