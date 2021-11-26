У Кремлі прокоментували слова Зеленського про участь РФ у підготовці перевороту в Україні

Пєсков заявив, що нібито "Росія ніколи не займається взагалі такими справами".

Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував заяву українського президента Володимира Зеленського про плани Росії щодо участі у державному перевороті в Україні.

"Росія не мала жодних планів брати участь. І Росія ніколи не займається взагалі такими справами", - цитує Пєскова російський "Интерфакс".

Під час сьогоднішнього пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовлювану за участю росіян на 1-2 грудня спробу держперевороту.

"У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", - заявив Зеленський.

У розмовах, перехоплених розвідкою, йдеться про те, що українське суспільство нібито готове до нової революції, а "Рінат Ахметов готовий включитися в питання державного перевороту - зміни діючого президента".

Зеленський наголосив, що не володіє інформацією, чи сам Ахметов знає про це.