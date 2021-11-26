Нова хвиля ковіду в Україні може початися навесні, – президент України

Рівень летальності від ковіду Зеленський частково повʼязує із тим, що деякі пацієнти звертаються по допомогу надто пізно.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нова хвиля коронавірусу може початися весною 2022 року. Про це він повідомив на пресконференції 26 листопада.

Президент додав, що зараз проводиться по 273-300 тисяч щеплень кожного дня. Серед причин високою летальності від ковіду президент назвав те, що деякі пацієнти звертаються в момент, коли рятувати їхні життя запізно.

"На жаль, люди, особливо поважного віку, вони звертаються в останній момент, вони не помирають на вулицях, як у деяких державах. Вони іноді звертаються за день до смерті, коли вони вдома пройшли період, коли їм можна було допомогти, або навіть не звертаються", – зазначив він.

Він додав, що до статистики загиблих від ковіду потрапляють люди з іншими захворюваннями, йде перевірка, і кажуть, що у них був ковід.

Президент також зауважив, що довіряє оприлюднювальній статистиці щодо захворюваності на ковід, але через людський фактор можуть траплятися деякі помилки.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я прогнозує, що до Нового року осіння хвиля COVID-19 піде з України. Робоча групи НАН, яка вивчає розвиток епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, прогнозує поступове згасання захворюваності. Водночас Київська школа економіки попередила про загрозу наступного спалаху COVID-19 вже в січні.