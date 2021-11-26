В Україні за добу виявили майже 16 тисяч нових випадків COVID-19

Кількість тих, хто вилікувався, у півтора рази більша.

У четвер, 25 листопада, в Україні зафіксували 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 3 208 хворих, 608 людей померли. Від ковіду вилікувались 24 569 людей.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Київ (1438), Запорізьку (1075), Дніпропетровську (1022), Донецьку (970) і Вінницьку (860) області.

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3400340 15936 84149 608 2877021 24569 439170 1153,1 м. Київ 294563 1438 7372 42 251840 1111 35351 1192,3 Вінницька 102014 860 2608 18 83171 419 16235 1054,7 Волинська 92173 589 1914 6 77263 588 12996 1261,6 Дніпропетровська 229759 1022 7626 78 191047 2729 31086 982,5 Донецька 151691 970 4460 18 135479 1737 11752 625,8 Житомирська 132217 446 2945 16 114720 1151 14552 1209,0 Закарпатська 78874 498 2004 9 67103 429 9767 779,7 Запорізька 169130 1075 4242 56 139189 1921 25699 1529,8 Івано-Франківська 120023 313 2835 19 101788 501 15400 1127,9 Київська 171423 714 4090 41 148116 831 19217 1078,5 Кіровоградська 28857 182 1198 10 23468 106 4191 451,5 Луганська 56592 182 1955 4 48598 927 6039 898,2 Львівська 207286 850 5383 24 177030 2619 24873 992,2 Миколаївська 106151 475 2964 22 92738 673 10449 936,6 Одеська 226528 832 5122 41 176703 602 44703 1883,2 Полтавська 123675 953 3105 41 101219 1042 19351 1400,9 Рівненська 119141 611 2012 13 106516 1010 10613 921,9 Сумська 123873 688 2505 23 109117 784 12251 1152,5 Тернопільська 101364 363 1915 3 90800 506 8649 834,9 Харківська 233427 590 5533 37 200186 822 27708 1045,8 Херсонська 75778 289 2448 11 55018 570 18312 1788,5 Хмельницька 136280 681 2896 19 118027 915 15357 1227,8 Черкаська 116398 548 2146 24 98695 819 15557 1310,8 Чернівецька 115167 261 2781 12 96800 1189 15586 1732,2 Чернігівська 87956 506 2090 21 72390 568 13476 1366,5

За добу від COVID-19 вакцинувалися майже 274 тисяч осіб, з них 81,5 тис. отримали першу дозу щеплення.

Нагадаємо, що максимум нових випадків на COVID-19 цього тижня прийшовся на середу, коли виявили майже 17 тисяч інфікованих осіб.

Робоча групи НАН, яка вивчає розвиток епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, прогнозує поступове згасання захворюваності. Водночас Київська школа економіки попередила про загрозу наступного спалаху COVID-19 вже в січні.