В Україні за добу виявили майже 16 тисяч нових випадків COVID-19

У четвер, 25 листопада, в Україні зафіксували 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 3 208 хворих, 608 людей померли. Від ковіду вилікувались 24 569 людей.
Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Київ (1438), Запорізьку (1075), Дніпропетровську (1022), Донецьку (970) і Вінницьку (860) області.
|Регіон
|Підтверджені
|Зареєстровано померлих
|Одужали
|Активні хворі
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|Всього
|на 100 тис. нас.
|Україна
|3400340
|15936
|84149
|608
|2877021
|24569
|439170
|1153,1
|м. Київ
|294563
|1438
|7372
|42
|251840
|1111
|35351
|1192,3
|Вінницька
|102014
|860
|2608
|18
|83171
|419
|16235
|1054,7
|Волинська
|92173
|589
|1914
|6
|77263
|588
|12996
|1261,6
|Дніпропетровська
|229759
|1022
|7626
|78
|191047
|2729
|31086
|982,5
|Донецька
|151691
|970
|4460
|18
|135479
|1737
|11752
|625,8
|Житомирська
|132217
|446
|2945
|16
|114720
|1151
|14552
|1209,0
|Закарпатська
|78874
|498
|2004
|9
|67103
|429
|9767
|779,7
|Запорізька
|169130
|1075
|4242
|56
|139189
|1921
|25699
|1529,8
|Івано-Франківська
|120023
|313
|2835
|19
|101788
|501
|15400
|1127,9
|Київська
|171423
|714
|4090
|41
|148116
|831
|19217
|1078,5
|Кіровоградська
|28857
|182
|1198
|10
|23468
|106
|4191
|451,5
|Луганська
|56592
|182
|1955
|4
|48598
|927
|6039
|898,2
|Львівська
|207286
|850
|5383
|24
|177030
|2619
|24873
|992,2
|Миколаївська
|106151
|475
|2964
|22
|92738
|673
|10449
|936,6
|Одеська
|226528
|832
|5122
|41
|176703
|602
|44703
|1883,2
|Полтавська
|123675
|953
|3105
|41
|101219
|1042
|19351
|1400,9
|Рівненська
|119141
|611
|2012
|13
|106516
|1010
|10613
|921,9
|Сумська
|123873
|688
|2505
|23
|109117
|784
|12251
|1152,5
|Тернопільська
|101364
|363
|1915
|3
|90800
|506
|8649
|834,9
|Харківська
|233427
|590
|5533
|37
|200186
|822
|27708
|1045,8
|Херсонська
|75778
|289
|2448
|11
|55018
|570
|18312
|1788,5
|Хмельницька
|136280
|681
|2896
|19
|118027
|915
|15357
|1227,8
|Черкаська
|116398
|548
|2146
|24
|98695
|819
|15557
|1310,8
|Чернівецька
|115167
|261
|2781
|12
|96800
|1189
|15586
|1732,2
|Чернігівська
|87956
|506
|2090
|21
|72390
|568
|13476
|1366,5
За добу від COVID-19 вакцинувалися майже 274 тисяч осіб, з них 81,5 тис. отримали першу дозу щеплення.
Нагадаємо, що максимум нових випадків на COVID-19 цього тижня прийшовся на середу, коли виявили майже 17 тисяч інфікованих осіб.
Робоча групи НАН, яка вивчає розвиток епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, прогнозує поступове згасання захворюваності. Водночас Київська школа економіки попередила про загрозу наступного спалаху COVID-19 вже в січні.