Великобританія й Ізраїль заборонили авірейси з південної Африки через новий варіант коронавірусу B.1.1529, який поки що не отримав грецької назви.

На сайті британського уряду повідомляється, що до "червоного" списку потрапили ПАР і Ботсвана, в яких уже виявили B.1.1529, а також сусідні Лесото, Есватіні (колишній Свазіленд), Зімбабве і Намібія. Ці ж країни разом із Мозамбіком потрапили у заборонний перелік в Ізраїлі.

У п'ятницю варіант коронавірусу B.1.1529 може отримати назву ню та статус такого, що викликає занепокоєння, як домінуючий зараз дельта-штам. Поки що інформації про новий варіант вірусу дуже мало. Головне у ньому - незвично велика кількість мутацій, що може означати більш високу заразність. Чи здатен цей варіант обходити захист вакцин, поки що не відомо.

За наявною інформацією, штам уже вийшов за межі Африки, і один випадок виявили в Гонконгу у людини, яка прилетіла з ПАР.

Нагадаємо, що зараз у світі та Україні зокрема домінує варіант дельта, який вперше виявили у Індії в жовтні 2020 року.

Весняну хвилю COVID-19 в Україні викликав варіант альфа, або "британський".