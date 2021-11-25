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Росія продовжила газовий контракт із Сербією з ціною $270 на пів року

Країни готують нову багаторічну угоду.

Росія продовжила газовий контракт із Сербією з ціною $270 на пів року
Фото: kremlin.ru

Росія погодилась продовжити газовий контракт із Сербією з ціною 270 доларів за тисячу кубометрів, який закінчується в кінці 2021 року, на шість місяців, поки триватимуть переговори щодо нової угоди.

Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі, що відбулися в четвер, 25 листопада.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Вучич сказав, що обговорював умови нової угоди з Путіним, але не має права говорити про деталі до підписання контракту. Він додав, що Сербія буде "задоволена" і що ціна буде "винятковою".

До моменту підписання нової угоди ціна на російський газ для Сербії залишиться без змін. Зараз вона приблизно втричі менша, ніж ринкова. Ціна газу на біржах становить близько 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Тригодинна зустріч Вучича і Путіна пройшла без пресконференції.

Нагадаємо, що раніше цього року Росія підписала новий контракт на постачання газу в Угорщину. 15-річна угода передбачає транзит в обхід України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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