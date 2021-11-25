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"Путін грає на протиріччях між країнами", – голова ГУР Міноборони Буданов у США

Він зазначив, що посилення військової співпраці України і Штатів зміцнює безпеку всієї Східної Європи. 

"Путін грає на протиріччях між країнами", – голова ГУР Міноборони Буданов у США
Фото: EPA/UPG

Україна і США вийшли на новий рівень співпраці в секторі безпеки та оборони. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив під час візиту до Штатів.

Країни мають двустороннє усвідомлення безпрецедентних викликів, які переживають Україна і весь демократичний світ, цитують Буданова на сторінці ГУР у Facebook.

“Той рівень військово-технічної співпраці, який демонструють Україна й США, зміцнює безпеку східноєвропейського простору та є не менш важливим за інші фронти вільних демократичних суспільств, що протистоять новітнім гібридним викликам, зокрема і з боку правлячого режиму Росії”, – заявив він.

Буданов підкреслив, що від ситуації в Україні залежить безпекове середовище всієї Європи. 

"Тому посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією”, – додав бригадний генерал Кирило Буданов.

Нагадаємо, минулого тижня Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні. 

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії. 

Тим часом країни-партнери України попереджають Росію про відповідальність у разі нового наступу. Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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