Адміністрація Байдена намагалася скасувати санкції проти "Північного потоку-2", - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вирішила прибрати поправку з оборонного законопроєкту щодо обов’язкових санкцій проти "Північного потоку-2".

З цією метою держсекретар США Ентоні Блінкен та інші високопосадовці адміністрації Байдена минулого тижня особисто зверталися по телефону до деяких американських сенаторів, проте цим викликали гнів республіканців у Конгресі, повідомляє видання Foreign Policy.

"Поки російські війська скупчуються на кордоні з Україною, викликаючи побоювання щодо поновлення вторгнення, адміністрація Байдена тихо лобіює союзників-демократів на Капітолійському пагорбі, щоб вони скасували санкції щодо суперечливого російського газопроводу "Північний потік-2", які включені в щорічний оборонний законопроєкт", - сказано у публікації.

Головний республіканець у Комітеті з питань Збройних сил Палати представників Майк Роджерс заявив, що адміністрація Байдена застосовує "тактику закулісного тиску" ні тлі "двопартійного поштовху до санкцій" Конгресу проти "Північного потоку-2".

Американське видання зазначає, що на думку кількох помічників конгресменів "адміністрація веде програшну битву на Капітолійському пагорбі, щоб припинити санкції", оскільки Палата представників вже прийняла відповідну поправку.

Палата представників вже ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет, в якому прописано санкції проти газопроводу, а у версії Сенату є чотири санкційні поправки. Помічник одного із конгресменів заявив, що співробітники адміністрації Байдена попередили, що важливо не відштовхнути Німеччину, яка буде життєво важливим союзником у відповідь на дії Заходу, якщо Росія вторгнеться в Україну. Газопровід поставлятиме паливо з Росії безпосередньо до Німеччини, минаючи Україну, що завдасть останній значних збитків.

Нагадаємо, 23 листопада Мінфін США запровадив санкції щодо російської компанії та двох суден через "Північний потік-2". При цьому США не включили у санкційний список судно Blue Ship, оскільки воно належить організації, пов'язаній з урядом Німеччини.

За даними CNN, США розглядають запровадження нових санкцій проти Росії включно з Путіним у разі вторгнення в Україну.