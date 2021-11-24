У сутичці з мігрантами на кордоні з Білоруссю поранено польського військового

Напередодні увечері кілька груп мігрантів від кількох десятків до 100 осіб здійснили спроби нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

Загалом упродовж минулої доби зафіксовано 267 спроб нелегального перетину польського кордону.

Близько 19:00 23 листопада група з понад 100 агресивних іноземців намагалися силою прорватися у Польщу з Білорусі. У польських військових кидали каміння. Напад відбувся під контролем білоруських служб, стверджують у Прикордонній службі Польщі.

На ділянці, яку охороняє прикордонний пост у Мельнику, було здійснено дві спроби силового перетину кордону. Групи зі 40 агресивних іноземців атакували польські служби, кидаючи каміння, гілки дерев та шумові гранати.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Mielniku miały wczoraj tj.23.11 miejsce dwie siłowe próby przekroczenia granicy. 40-osobowe grupy agresywnych cudzoziemców atakowały polskie służby rzucając kamieniami, konarami drzew, użyte były również granaty hukowe.#zgranicy pic.twitter.com/87naitHT15 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

Від нападу мігрантів під час проби силового перетину кордону постраждав польський військовий. Він отримав травму голови.

24 листопада правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала доповідь "Здохни тут або вали до Польщі". Правозахисники звинуватили Білорусь і Польщу у взаємному порушенні прав мігрантів.

Ставлення режиму Олександра Лукашенка до людей в прикордонній зоні правозахисники характеризують як нелюдське та принизливе, а в деяких ситуаціях мова йде навіть про тортури, що є порушенням міжнародно-правових зобов'язань Білорусі.

Дії польських прикордонників, які виганяють мігрантів назад на білоруську сторону, у свою чергу порушують право на притулок, яке визнається законодавством Євросоюзу, у тому числі хартією про основні права.

За останніми даними, щонайменше 13 людей померли внаслідок перебування в таких умовах, серед них - однорічний сирійський хлопчик.

Правозахисники вважають, що влада Білорусі та Польщі зобов'язана не допустити нових смертей і має забезпечити регулярний гуманітарний доступ до людей у прикордонній смузі.