Близько 30 мігрантів потонули під час переправи через Ла-Манш

Це найбільша трагедія у Ла-Манші за весь час спостереження за мігрантами з 2014 року.

Щонайменше 27 мігрантів потонули у морі неподалік Кале. Вони прямували до берегів Великобританії з Франції човном через протоку Ла-Манш. Міжнародна організація з міграції заявила, що це найбільша трагедія у Ла-Манші за весь час спостереження за мігрантами з 2014 року.

Сигнал лиха подали рибальські судна, що знаходилися неподалік, передає ВВС.

Спочатку повідомляли про 31 загиблого, проте в ніч на 25 листопада французька влада оприлюднила уточнену інформацію.

Британська та французька влада проводять рятувальну операцію, до якої залучено судна та авіацію.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен повідомив, що чотирьох людей затримано неподалік французького кордону з Бельгією. Французька влада підозрює, що вона була безпосередньо причетна до організації цієї спроби перетину Ла-Маншу.

За даними ВВС, імміграційна влада Британії доставила на берег частину мігрантів, яким вдалося дістатися берега на маленьких човнах. Загалом спробу перетнути Ла-Манш у середу зробило близько 25 малих суден.

Як повідомляє французьке видання La Voix Du Nord, аварія човна з мігрантами могла статися внаслідок зіткнення з контейнеровозом. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Ла-Манш є найбільш завантаженою протокою у світі - щодня нею проходить понад 500 суден.Число нелегальних мігрантів, які дісталися човнами до Британії, за минулий рік зросло втричі і становило майже 30 тисяч людей.

За останні кілька тижнів під час спроби переплисти Ла-Манш уже загинули щонайменше 10 людей.

Раніше в листопаді було встановлено новий рекорд, коли за один день до Британії морем прибуло понад тисячу мігрантів.