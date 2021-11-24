Великобританія попередила Росію, що напад на Україну буде "серйозною помилкою"

Лондон тісно співпрацює зі своїми союзниками по НАТО, щоб підтримати Україну.

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс попередила Росію, що вона припуститься "серйозної помилки", якщо почне широкомасштабний наступ на Україну. Дипломат також зазначила, що Лондон тісно співпрацює зі своїми союзниками по НАТО, щоб підтримати Україну.

Про це інформує Reuters.

"Я думаю, що це буде серйозною помилкою з боку Росії", - сказала Трасс, відповідаючи на питання про можливий широкомасштабний наступ РФ на Україну.

"Ми дуже близькі союзники України, і ми працюємо з партнерами в НАТО, а також безпосередньо з Україною, щоб переконатися, що вони мають нашу повну підтримку", - додала дипломат.

Раніше, 17 листопада прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що керівництво РФ зробить серйозну помилку, якщо вдасться до силових методів щодо України.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Республіканський конгресмен, співголова групи підтримки України в Конгресі та член розвідувального комітету Палати представників Браян Фіцпатрик заявив, що Сполучені Штати заступляться за Україну в разі нової агресії з боку Росії.