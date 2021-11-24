Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
​ПриватБанк через газети вручив Коломойському позов на $5,5 млрд
​ПриватБанк через газети вручив Коломойському позов на $5,5 млрд
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
ГоловнаСвіт

У Грузії під час походу в гори загинув відомий бізнесмен, власник ФК "Зестафоні"

Ілія Кокая вдарився головою під час сходження.

Бізнесмен, політик та засновник футбольного клубу "Зестафоні" Ілія Кокая загинув 23 листопада під час сходження на одну з гір неподалік від гірськолижного курорту Гудаурі.

Як повідомляє "Новини-Грузія", 65-річний Кокая пішов у гори разом із другом. Той розказав, що Кокая послизнувся, вдарився головою і отримав важку травму, від якої помер.

Кокая давно захоплювався альпінізмом. Восени 2021 року він здійснив сходження на найвищу гору Африки - Кіліманджаро.

Бізнесмен був власником мережі готелів на гірськолижному курорті Гударі, а також мав частку у місцевому заводу феросплавів.

У 2016 році Ілля Кокая балотувався у депутати парламенту у мажоритарному окрузі Зестафоні як незалежний кандидат. Тоді він отримав 19.8% голосів та посів третє місце.

У 2004 році Кокая разом із партнерами заснував футбольний клуб "Зестафоні". Клуб чотири рази поспіль, у 2010-11 та у 2011-12 роках ставав чемпіоном Грузії. Крім того, футболісти "Зестафоні" вигравали Кубок Грузії у 2008 році та Суперкубок Грузії у 2011 та 2012 роках. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також