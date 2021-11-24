У Грузії під час походу в гори загинув відомий бізнесмен, власник ФК "Зестафоні"

Бізнесмен, політик та засновник футбольного клубу "Зестафоні" Ілія Кокая загинув 23 листопада під час сходження на одну з гір неподалік від гірськолижного курорту Гудаурі.

Як повідомляє "Новини-Грузія", 65-річний Кокая пішов у гори разом із другом. Той розказав, що Кокая послизнувся, вдарився головою і отримав важку травму, від якої помер.

Кокая давно захоплювався альпінізмом. Восени 2021 року він здійснив сходження на найвищу гору Африки - Кіліманджаро.

Бізнесмен був власником мережі готелів на гірськолижному курорті Гударі, а також мав частку у місцевому заводу феросплавів.

У 2016 році Ілля Кокая балотувався у депутати парламенту у мажоритарному окрузі Зестафоні як незалежний кандидат. Тоді він отримав 19.8% голосів та посів третє місце.

У 2004 році Кокая разом із партнерами заснував футбольний клуб "Зестафоні". Клуб чотири рази поспіль, у 2010-11 та у 2011-12 роках ставав чемпіоном Грузії. Крім того, футболісти "Зестафоні" вигравали Кубок Грузії у 2008 році та Суперкубок Грузії у 2011 та 2012 роках.