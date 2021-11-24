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США запросили Україну на Саміт за демократію

У заході в онлайн-режимі мають взяти участь лідери понад 100 держав. 

США запросили Україну на Саміт за демократію
Фото: whitehouse.gov

Україна потрапила в список країн, запрошених до участі в організованому США Саміті за демократію.

Про це свідчить лист учасників, оприлюднений на сайті Державного департаменту. Загалом очікується участь більше 100 держав, але захід проходитиме в онлайн-режимі. 

Із країн-сусідів України запрошені Польща, Молдова, Румунія і Словаччина. Білорусі і Росії в списку немає, також туди не потрапила Угорщина. 

Захід планується на 9-10 грудня. Його ініціатором є американський президент Джо Байден

"Президент Байден проведе першу з двух зустрічей на найвищому рівні за демокаратію, в ході якої зберуться лідери урядів, громадянського суспільства і приватного сектору, щоб викласти позитивний порядок денний демократичного оновлення та протистояти найбільш серйозним загрозам, з якими нині стикається демократія, шляхом колективних дій", – йдеться на сайті Державного департаменту. 

Ключовими темами стануть:

  • Захист від авторитаризму
  • Протидія корупції та боротьба з нею
  • Сприяння повазі прав людини

"Лідерам буде запропоновано оголосити про конкретні дії та зобовʼязання відносно значимих внутрішніх реформ і міжнародних ініціатив, що сприяють досягненню цілей", – додали в оголошенні. 

Нагадаємо, про підготовку Саміту за демократію стало відомо ще влітку. Список країн-учасниць тоді не оголошувався. Наступний саміт планується за рік, але вже в офлайні. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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