США запросили Україну на Саміт за демократію

Україна потрапила в список країн, запрошених до участі в організованому США Саміті за демократію.
Про це свідчить лист учасників, оприлюднений на сайті Державного департаменту. Загалом очікується участь більше 100 держав, але захід проходитиме в онлайн-режимі.
Із країн-сусідів України запрошені Польща, Молдова, Румунія і Словаччина. Білорусі і Росії в списку немає, також туди не потрапила Угорщина.
Захід планується на 9-10 грудня. Його ініціатором є американський президент Джо Байден.
"Президент Байден проведе першу з двух зустрічей на найвищому рівні за демокаратію, в ході якої зберуться лідери урядів, громадянського суспільства і приватного сектору, щоб викласти позитивний порядок денний демократичного оновлення та протистояти найбільш серйозним загрозам, з якими нині стикається демократія, шляхом колективних дій", – йдеться на сайті Державного департаменту.
Ключовими темами стануть:
- Захист від авторитаризму
- Протидія корупції та боротьба з нею
- Сприяння повазі прав людини
"Лідерам буде запропоновано оголосити про конкретні дії та зобовʼязання відносно значимих внутрішніх реформ і міжнародних ініціатив, що сприяють досягненню цілей", – додали в оголошенні.
Нагадаємо, про підготовку Саміту за демократію стало відомо ще влітку. Список країн-учасниць тоді не оголошувався. Наступний саміт планується за рік, але вже в офлайні.