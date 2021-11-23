США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2"

Держдепартамент США виступає проти "Північного потоку-2" та вважає його шкідливим геополітичним проєктом Росії.

Державний департамент США продовжить запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив у вівторок речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє "Укрінформ".

"Ми продовжимо дотримуватися закону, виконувати PEESA (Закон про захист енергетичної безпеки Європи – ред.) належним чином щодо установ, залучених до будівництва цього газопроводу", - сказав представник зовнішньополітичного відомства під час брифінгу в Вашингтоні.

Він нагадав, що Держдепартамент США виступає проти "Північного потоку-2" та вважає його шкідливим геополітичним проєктом Росії.

Саме тому, за його словами, США "злагоджено працювали" як з українською стороною, так і з німецькими партнерами, щоби зменшити ризики від газопроводу для європейської енергетичної безпеки та безпеки України.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Нагадаємо, 22 листопада Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій щодо пов'язаної з РФ компанії та двох суден через участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".