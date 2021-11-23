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Депутат Європарламенту: США припустилися помилки, скасувавши санкції проти "Північного потоку-2"

"Вони могли уповільнити будівництво та зберегти багато часу".

Депутат Європарламенту: США припустилися помилки, скасувавши санкції проти "Північного потоку-2"
Російське трубоукладальне судно ‘Академік Черский’ в порту Мукран, Німеччина, 11 вересня 2020.
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Байдена припустилася помилки, коли скасувала санкції проти газопроводу "Північний потік-2", оскільки це уможливило шантаж та політичний тиск, який Росія нині намагається чинити на Євросоюз.

Про це в ході дискусії "Москва, Nord Stream 2 та європейська енергокриза" заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон, повідомляє "Укрінформ".

"Президент Байден застав відносини між Німеччиною і США не у найкращому стані, тому нова адміністрація шукала шляхів для їх покращення. Ми бачили дійсно багато шкоди від адміністрації Трампа, але якщо й був бодай один проєкт, з яким ми могли б погодитися – це були якраз санкції проти Nord Stream 2. Вони могли уповільнити будівництво та зберегти багато часу. Зрештою, президент Байден вирішив скасувати ці санкції. Я думаю, що це була стратегічна помилка, як дала Газпрому зелене світло на завершення проєкту та на подальші дії", - розповіла євродепутат.

Вона повідомила, що наразі в ЄС, в Єврокомісії та в Європарламенті спостерігається великий спротив запуску "Північного потоку-2". 

"Я дійсно сподіваюсь, що ми, з європейського боку, зможемо взаємодіяти з новим урядом (Німеччини – ред.), щоб отримати більше правових підстав для відкладення усього процесу (запуску газопроводу – ред.)", - зауважила фон Крамон.

Депутат Європарламенту також наголосила, що "на Німеччині лежить дуже велика відповідальність за збільшення нашої залежності від Газпрому ще до того, як Nord Stream 2 запрацював”.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати оголосили про намір запровадити санкції щодо пов'язаної з РФ компанії та двох суден через участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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