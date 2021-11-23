Білий дім просить Пентагон надати інформацію про навчання, спрямовані на стримування Росії, - WP

Білий дім наразі не ухвалював жодного рішення щодо зміни або згортання місії та навчання американських військових у Європі.

Білий дім звернувся до Пентагону з проханням надати інформацію про навчання, які американські військові проводили останні роки в Європі для стримування Росії, а також надати обґрунтування кожної місії.

Про це пише Washington Post.

Мета запиту, за словами високопоставленого чиновника адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб надати Білому дому повну інформацію щодо військових навчань США та інших заходів стримування в Європі, щоб нові місії можна було оцінити та запланувати в контексті минулих дій. Основна частина навчань у Європі зосереджена на захисті від Росії, але запит, про який йдеться, також стосувався іншої військової діяльності США на континенті.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена зауважив, що Білий дім не ухвалював жодного рішення щодо зміни або згортання місії та навчання американських військових у Європі.

"Важливо те, що все, що ми шукаємо, – це основна інформація за останні кілька років про те, де ми проводили навчання, скільки військ було залучено, які цілі політики вони підтримували", – сказав посадовець.

Чиновник пояснив, що кількість інформації про такі місії, яка надходила від Пентагону до Білого дому, коли Байден вступив на посаду, була зовсім не схожою на те, що було під час адміністрації Обами, і Рада національної безпеки прагнула відновити потік інформації.

Нагадаємо, 21 листопада президент РФ Володимир Путін висловив думку, що фактична військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для Росії.