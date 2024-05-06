У Дарницькому районі Києва 5 днів триватимуть військові навчання

У Дарницькому районі Києва з 06 по 10 травня 2024 року проходитимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва.

Про це повідомили у Дарницькій районній адмінітстрації Києва.

У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

"Мета навчань - нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції", – йдеться у повідомленні.

Також у адміністарції нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки заборонено.