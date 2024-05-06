Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Судитимуть лікаря із Київщини, який "знаходив" у військовозобов’язаних тяжкі хвороби

Повідомили про підозру завідувачу ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району.

Судитимуть лікаря із Київщини, який "знаходив" у військовозобов’язаних тяжкі хвороби
Хабар. Фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Перед судом постане завідувач ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району, який "приписував" здоровим військовозобов’язаним тяжкі хвороби. З такими "діагнозами" вони могли безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 8 тис. доларів США. 

Про це інформує Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру завідувачу ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району міста Києва в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Лікар за гроші оформлював завідомо неправдиві висновки та виписки про наявність тяжких хвороб у військовозобов’язаних чоловіків, які використовувались ними при проходженні військово-лікарської комісії та отримання висновку про непридатність до військової служби. Це давало можливість чоловікам перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану.

Ендокринолог "працював" не сам, а у складі злочинної групи медпрацівників та посередників, які допомагали чоловікам з оформленням документів про непридатність до військової служби. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 8 тис. доларів США. Скористались ними понад 20 "ухилянтів".

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

  • Раніше повідомили про підозру іншим 6 учасникам схеми, серед яких директор однієї з лікарень Дарницького району міста Києва, медсестра цієї лікарні та лікар-хірург Державної установи «Інститут серця МОЗ України», а також двоє посередників.
  • Нещодавно скерували до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи із 10 лікарів, серед яких 2 голови військово-лікарської комісії, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Вони "продавали" фальшиві діагнози.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies