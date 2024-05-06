Судитимуть лікаря із Київщини, який "знаходив" у військовозобов’язаних тяжкі хвороби

Перед судом постане завідувач ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району, який "приписував" здоровим військовозобов’язаним тяжкі хвороби. З такими "діагнозами" вони могли безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 8 тис. доларів США.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру завідувачу ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району міста Києва в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Лікар за гроші оформлював завідомо неправдиві висновки та виписки про наявність тяжких хвороб у військовозобов’язаних чоловіків, які використовувались ними при проходженні військово-лікарської комісії та отримання висновку про непридатність до військової служби. Це давало можливість чоловікам перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану.

Ендокринолог "працював" не сам, а у складі злочинної групи медпрацівників та посередників, які допомагали чоловікам з оформленням документів про непридатність до військової служби. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 8 тис. доларів США. Скористались ними понад 20 "ухилянтів".

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.