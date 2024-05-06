Судитимуть лікаря із Київщини, який "знаходив" у військовозобов’язаних тяжкі хвороби

Перед судом постане завідувач ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району, який "приписував" здоровим військовозобов’язаним тяжкі хвороби. З такими "діагнозами" вони могли безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 8 тис. доларів США.
Про це інформує Київська міська прокуратура.
"За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру завідувачу ендокринологічного відділення однієї з лікарень Оболонського району міста Києва в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усуненням перешкод, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)", – йдеться у повідомленні.
Лікар за гроші оформлював завідомо неправдиві висновки та виписки про наявність тяжких хвороб у військовозобов’язаних чоловіків, які використовувались ними при проходженні військово-лікарської комісії та отримання висновку про непридатність до військової служби. Це давало можливість чоловікам перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану.
Ендокринолог "працював" не сам, а у складі злочинної групи медпрацівників та посередників, які допомагали чоловікам з оформленням документів про непридатність до військової служби. Вартість таких "послуг" становила від 5 до 8 тис. доларів США. Скористались ними понад 20 "ухилянтів".
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
- Раніше повідомили про підозру іншим 6 учасникам схеми, серед яких директор однієї з лікарень Дарницького району міста Києва, медсестра цієї лікарні та лікар-хірург Державної установи «Інститут серця МОЗ України», а також двоє посередників.
- Нещодавно скерували до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи із 10 лікарів, серед яких 2 голови військово-лікарської комісії, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Вони "продавали" фальшиві діагнози.