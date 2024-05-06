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У банку Чернігова стався вибух: рятувальники майже годину боролися із пожежею

Ліквідовували займання 23 рятувальники та 6 одиниць техніки.

У банку Чернігова стався вибух: рятувальники майже годину боролися із пожежею
Наслідки вибуху у банку Чернігова
Фото: ДСНС

У ніч на понеділок до Служби порятунку надійшло повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні банку в Чернігові. Відбулося руйнування будівлі та розпочалася пожежа. 

Про це повідомили в ДСНС. 

У результаті вибуху сталося руйнування конструкцій будівлі з подальшим горінням на площі 140 кв.м. Пошкоджені також 3 припарковані поруч автомобілі.

Наслідки вибуху у банку Чернігова
Фото: ДСНС
Наслідки вибуху у банку Чернігова
Наслідки вибуху у банку Чернігова
Фото: ДСНС
Наслідки вибуху у банку Чернігова

Надзвичайникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованих конструкцій приміщення.

На місці події від ДСНС залучалося 23 рятувальники та 6 одиниць техніки.

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