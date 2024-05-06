У ніч на понеділок до Служби порятунку надійшло повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні банку в Чернігові. Відбулося руйнування будівлі та розпочалася пожежа.
Про це повідомили в ДСНС.
У результаті вибуху сталося руйнування конструкцій будівлі з подальшим горінням на площі 140 кв.м. Пошкоджені також 3 припарковані поруч автомобілі.
Надзвичайникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованих конструкцій приміщення.
На місці події від ДСНС залучалося 23 рятувальники та 6 одиниць техніки.