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Генштаб: українські захисники ліквідували 1040 окупантів

Сили оборони знищили 38 ворожих артилерійських систем.

Генштаб: українські захисники ліквідували 1040 окупантів
Бійці 3ОШБр
Фото: Пресслужба 3ОШБр

Від початку повномасштабного вторгнення армія Російської Федерації втратила близько 475 300 чоловік особового складу та 2008 одиниць спецтехніки.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 7380 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од,
  • артилерійських систем – 12250 (+38) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 791 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 2148 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2008 (+6).

Втрати окупантів
Фото: Генштаб
Втрати окупантів

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника
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