Головне за неділю, 5 травня: ракетна атака по Слов'янській ТЕС, удари по Харкову, відкриття "Євробачення"

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 103 бойових зіткнення, ворожі обстріли, перемовини про припинення вогню у Газі. Яким запам’ятається 802-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що станом на 18.55 відомо про 14 поранених цивільних осіб. Згодом уточнили, що кількість поранених збільшилась до п’ятнадцяти.

Пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків.

Збройні сили Росії били по місту УМПБ Д30-СН.

Усього зафіксовано три влучання по території району.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 103 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 32 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 5 травня – в нашій новині.

Росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов'янській ТЕС у Миколаївці на Донеччині, повідомив у коментарі "Суспільному" заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін.

"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - йдеться в повідомленні.

За словами Проскуніна, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.

Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

У Єгипті останній раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у Газі завершився взаємними звинуваченнями сторін, пише АР.

Як йдеться у повідомленні, перемовини завершилися в Каїрі після "поглиблених і серйозних обговорень". ХАМАС повторив свої ключові вимоги, які Ізраїль знову відхилив.

"Після попередніх ознак прогресу перспективи, здавалося, потьмяніли, оскільки прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху пообіцяв протистояти міжнародному тиску , щоб зупинити війну", – додали у виданні.

Докладніше – в новині.

У неділю, 5 травня, у шведському Мальме відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Це так званий "бірюзовий хідник", де проходять цьогорічні учасники, пише "Суспільне".

У заході взяли участь 36 із 37 учасників конкурсу. Винятком була ізраїльська делегація через день пам'яті жертв Голокосту.

Представниці від України alyona alyona & Jerry Heil подарували ведучому український великодній кошик і показали традицію "битися" пофарбованими яйцями.

Співачки вийшли на бірюзовий хідник у вбранні, на якому начеплені ключі. Це символізувало втрачені домівки через війну в Україні – коли ключ є, а дому вже немає.

Більше інформації – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!