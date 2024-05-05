На Полтавщині через ворожий удар ушкоджений елеватор

Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Полтавщині. Внаслідок атаки пошкоджений елеватор. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. На щастя, ніхто не постраждав", – написав він.

Раніше Пронін повідомляв про те, що звуки вибуху чули у межах Полтавського району.

29 квітня атакувала Полтавську область. Вибухи чули в Миргородському районі. Минулося без жертв.