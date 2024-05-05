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За тиждень Сили оборони ліквідували 8110 окупантів і 1106 одиниць ворожої техніки

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка ворога.

За тиждень Сили оборони ліквідували 8110 окупантів і 1106 одиниць ворожої техніки
Удар по особовому складу противника (архівне фото)
Фото: Генштаб

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 8110 російських окупантів і знищили 1106 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

За тиждень із 28 квітня по 5 травня 2024 року втрати противника становлять близько 8110 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

  • 96 танків;
  • 188 бойових броньованих машин;
  • 264 артилерійські системи;
  • 7 РСЗВ;
  • 14 установок ППО;
  • 353 одиниці автотехніки;
  • 31 одиниця спецтехніки.

Як повідомлялося, за минулу добу Сили оборони знищили 860 російських окупантів.

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