За тиждень Сили оборони ліквідували 8110 окупантів і 1106 одиниць ворожої техніки

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 8110 російських окупантів і знищили 1106 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
За тиждень із 28 квітня по 5 травня 2024 року втрати противника становлять близько 8110 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:
- 96 танків;
- 188 бойових броньованих машин;
- 264 артилерійські системи;
- 7 РСЗВ;
- 14 установок ППО;
- 353 одиниці автотехніки;
- 31 одиниця спецтехніки.
Як повідомлялося, за минулу добу Сили оборони знищили 860 російських окупантів.