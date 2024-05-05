За тиждень Сили оборони ліквідували 8110 окупантів і 1106 одиниць ворожої техніки

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 8110 російських окупантів і знищили 1106 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

За тиждень із 28 квітня по 5 травня 2024 року втрати противника становлять близько 8110 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

96 танків;

188 бойових броньованих машин;

264 артилерійські системи;

7 РСЗВ;

14 установок ППО;

353 одиниці автотехніки;

31 одиниця спецтехніки.

Як повідомлялося, за минулу добу Сили оборони знищили 860 російських окупантів.