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Російська армія просунулася на північний захід від Авдіївки після відступу ЗСУ з цього району, — ISW

Водночас фінальна мета окупантів є незрозумілою.

Російська армія просунулася на північний захід від Авдіївки після відступу ЗСУ з цього району, — ISW
Український військовий
Фото: Генштаб

У ніч з 3 на 4 травня російська армія тактично просунулася на північний захід від Авдіївки біля селища Архангельське після того, як ЗСУ відступили з позицій у цьому районі. Імовірно, що українська армія намагається обміняти простір до того часу, як прибуде західна допомога, йдеться у звіті ISW.

Зокрема, аналітики посилаються на відеозапис, оприлюднений російським військовим блогером, де бійці російського батальйону "Лавина" 132-ї мотострілецької бригади піднімають прапор у селищі Архангельське. 

ISW зазначає, що оприлюднені додаткові геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська просунулися на східній околиці Архангельського.

Аналітики ISW зазначають, що захоплення окупантами Архангельського також свідчить про те, що російська армія, ймовірно, контролює селища Керамік і Новокалинове, що на південний схід від Архангельського. 

"ЗСУ ймовірно вирішили обміняти простір на час, чекаючи на поставки масштабної допомоги від США на фронт найближчими тижнями — це рішення для недостатньо забезпечених ресурсами сил, які можуть оточити з флангу. А російська армія намагається "виграти час" до прибуття західної військової допомоги, активізуючи наступальні операції, і можуть вжити подальших тактичних кроків у цьому районі в найближчому майбутньому", — ідеться у звіті ISW.

Західні аналітики переконані, що російські війська вирішили скористатися тактичною ситуацією на північний захід від Авдіївки. На їхню думку, це розумне військове рішення, однак кінцева мета загарбників на цій ділянці фронту залишається незрозумілою.

ISW зазначає, що незрозуміло, чи будуть вони продовжувати рух на північ до Торецька, чи повернуться до свого попереднього фокусування на Покровську на північному заході, підкреслили в ISW.

Зазначається, що російські війська перекинули на лінію фронту на північний захід від Авдіївки приблизно чотири бригади Центрального військового округу і продовжують перекидати в цей район додаткові сили.

  • Російська армія на різних ділянках фронту зосередила різну кількість особового складу, зокрема в районі Часового Яру наразі дислокується 25 тисяч російських військових.
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