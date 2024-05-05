Головне за ніч та ранок неділі, 5 травня: атака на Харків, 10 відбитих штурмів на Херсонському напрямку, Воскресіння Христове

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до українців з посланням, присвяченим Воскресінню Христовому.

Привітання предстоятель ПЦУ оприлюднив у мережі Facebook.

"Сердечно вітаю всіх з нагоди свята над святами – з Пасхою Господньою, зі Світлим Христовим Воскресінням! Це свято – про життя, про перемогу, про надію і віру. Тож нехай Воскреслий Христос по всіх куточках української землі та всюди, де живе і бореться нині українство, принесе надію і втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, попри всі труднощі й випробування, – йти вперед, до великої української Перемоги. Христос воскрес!"

Із Великоднем українців привітав і президент Володимир Зеленський.

"Великдень символізує звільнення душі людини від рабства, зла і темряви. Перемогу добра і справедливості. Перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку. Доблесть протидіє терору. 802 дні нашого спротиву", — зазначив Президент у відеозверненні, записаному у Софійському соборі.

"Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть.

З Великоднем усіх вас, дорогі українці! Христос воскрес! Воістину воскрес!"

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 95 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

На Бахмутському – 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

На Авдіївському напрямку – 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, минулої доби здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 860 російських окупантів. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 05.05.24 орієнтовно склали близько 474 260 (+860) осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі російські окупанти вкотре здійснили атаку на Харків: постраждали шестеро людей, серед них — 8-річна дівчинка, повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, в ніч на 5 травня збройні сили РФ здійснили запуск БпЛА по Харкову. Близько 00:30 зафіксовано падіння уламків безпілотника у приватному житловому секторі Основʼянського району. Сталась пожежа.

Унаслідок атаки постраждали 6 мирних мешканців, серед них троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка. Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

У 40-річного чоловіка вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих — гостра реакція на стрес. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Уночі 5 травня російські війська атакували Україну 24 "Шахедами", 23 дрони знищила українська ППО. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу "Shahed".

Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 23 ударних БпЛА. Ворожі безпілотники були знищені у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Уночі 5 травня російські окупанти атакували Дніпро і Дніпропетровську область "шахедами".

Унаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одній із багатоповерхівок.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!