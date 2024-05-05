Ворог атакував "шахедами" Дніпро, пошкоджені інфраструктурні об'єкти

Уночі 5 травня російські окупанти атакували Дніпро і Дніпропетровську область "шахедами". Унаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одній із багатоповерхівок.

Про це повідомляє очільник Дніпропетроської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог атакував область "шахедами". Бійці ПвК "Схід" знищили 12 безпілотників. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському.

За словами очільника ОВА, через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж. Також пошкоджена багатоповерхівка.

У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин.

З вечора тероризували російські війська й Нікопольщину. Пʼять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок.