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Ворог атакував "шахедами" Дніпро, пошкоджені інфраструктурні об'єкти

Внаслідок падіння уламків дрона винила пожежа у багатоповерхівці.

Ворог атакував "шахедами" Дніпро, пошкоджені інфраструктурні об'єкти
обстріли Дніпра
Фото: Сергій Лисак

Уночі 5 травня російські окупанти атакували Дніпро і Дніпропетровську область "шахедами". Унаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одній із багатоповерхівок.

Про це повідомляє очільник Дніпропетроської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог атакував область "шахедами". Бійці ПвК "Схід" знищили 12 безпілотників. По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському. 

За словами очільника ОВА, через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Виникли декілька пожеж.  Також пошкоджена  багатоповерхівка.

У Слобожанській громаді потрощені дві автівки, зачепило і магазин.

З вечора тероризували російські війська й Нікопольщину. Пʼять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок. 

  • Ворожі війська знову атакували Нікополь. Унаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі, поранень зазнала 58-річна жінка.
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