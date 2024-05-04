Bloomberg: США ведуть переговори з країнами-партнерами щодо виділення Україні ще 50 млрд доларів

План передбачає використання прибутку від заморожених російських активів. Лідери країн G-7 зустрінуться в Італії в червні для обговорення цього питання.

США ведуть переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів, при цьому значні витрати будуть погашені за рахунок надприбутків від суверенних російських активів, які були заморожені – і на які нараховуються відсотки – переважно в Європі, пише Bloomberg.

За словами осіб, знайомих з пропозицією, цей план обговорюється між країнами Великої сімки, а США наполягають на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G-7 в Італії в червні. За їх словами, обговорення цієї теми було складним і на досягнення згоди можуть піти місяці.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен підтвердила Bloomberg, що подібні обговорення ведуться.

"В ідеалі ми б хотіли, щоб у цьому брала участь вся "Група семи", а не лише Сполучені Штати", – повідомила вона.

Видання зазначає, що цей план свідчить про потужну підтримку з боку Вашингтона після того, як у квітні Конгрес схвалив допомогу Києву в розмірі 61 мільярда доларів, яку відкладали місяцями через міжпартійні суперечки.

Також зазначимо, нещодавно видання Financial Times повідомило, що "Група семи" перестала обговорювати конфіскацію заморожених активів РФ. G7 побоюється, що повна конфіскація активів порушить міжнародне законодавство і створить прецедент.