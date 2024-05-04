«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
​ХАМАС у кампусах
​ХАМАС у кампусах
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
ГоловнаСуспільствоВійна

Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести, – Зеленський

Глава держави зазначив, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої.

Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести, – Зеленський
Володимир Зеленський у Хмельницькому 3 травня 2024 року
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 травня зазначив, що російських лідер не прагне досягти миру. 

“Ми маємо всі памʼятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії”, – сказав президент. 

Глава держави також зазначив, що глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, як би його не намагалися зірвати. 

“Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів”, – сказав Зеленський. 

Нещодавно Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру. Він відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. Глава держави зазначив, що до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies