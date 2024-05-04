Глава держави зазначив, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 травня зазначив, що російських лідер не прагне досягти миру.

“Ми маємо всі памʼятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії”, – сказав президент.

Глава держави також зазначив, що глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, як би його не намагалися зірвати.

“Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів”, – сказав Зеленський.

Нещодавно Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру. Він відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. Глава держави зазначив, що до участі запрошені та очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.