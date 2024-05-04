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Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)

У Харкові вогнеборці гасять велику пожежу.

Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)
Російська авіація
Фото: ЕРА/UPG

Сьогодні вдень російські окупанти вкотре обстріляли Харків і Одеську область.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що РФ атакувала цивільну інфраструктуру Харкова. Було влучання в Індустріальному районі. Відомо про чотирьох поранених людей.

В Одеському районі, за словами Олега Кіпера, є троє поранених. Чоловік отримав медичну допомогу на місці, жінок госпіталізували. 

"Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють всі відповідні служби", - додав очільник Одещини.

Оновлення 17.59. Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Харкові збільшилася до п’ятьох ‒ троє цивільних чоловіків та дві жінки. 

Також рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві.

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  • Уночі 4 травня російська армія атакувала Харків безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали четверо мирних мешканців, серед — них дитина.
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