У Маріуполі окупанти укріпляють фронт бетонними блоками і розбудовують залізницю

У Маріуполі фіксують пересування російської військової техніки та бетонних блоків для укріплення лінії фронту.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді з посиланням на спротив міста.

“Активність російських окупантів посилилася. Паралельно вони швидкими темпами розбудовують залізничну логістику та використовують маріупольський порт для зміцнення їхніх позицій та укріплень на лінії фронту”, ‒ йдеться у повідомленні.

Зокрема, в порту зафіксовані бетонні блоки та інші споруди для укріплення нових та вже діючих у укріплень.

У міськраді додають, що мета російських окупантів ‒ показувати військові перемоги. Маріуполь з 2022 року залишається найбільшим містом України, яке було взято росіянами, та найбільшим їхнім “переможним трофеєм”, які вони використовують у своїй пропаганді.

“Зараз вони його використовують, як важливий логістичний пункт для посилення свого наступу та обороноздатності своїх позицій на Донецькому напрямку”, ‒ зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.