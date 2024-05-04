Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
​ХАМАС у кампусах
​ХАМАС у кампусах
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі окупанти укріпляють фронт бетонними блоками і розбудовують залізницю

Активність росіян посилилася.

У Маріуполі окупанти укріпляють фронт бетонними блоками і розбудовують залізницю
Фото: Маріупольська міська рада

У Маріуполі фіксують пересування російської військової техніки та бетонних блоків для укріплення лінії фронту.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді з посиланням на спротив міста.

“Активність російських окупантів посилилася. Паралельно вони швидкими темпами розбудовують залізничну логістику та використовують маріупольський порт для зміцнення їхніх позицій та укріплень на лінії фронту”, ‒ йдеться у повідомленні.

Зокрема, в порту зафіксовані бетонні блоки та інші споруди для укріплення нових та вже діючих у укріплень. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У міськраді додають, що мета російських окупантів ‒ показувати військові перемоги. Маріуполь з 2022 року залишається найбільшим містом України, яке було взято росіянами, та найбільшим їхнім “переможним трофеєм”, які вони використовують у своїй пропаганді. 

“Зараз вони його використовують, як важливий логістичний пункт для посилення свого наступу та обороноздатності своїх позицій на Донецькому напрямку”, ‒ зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

  • Кілька днів тому радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія запустила перший потяг з Маріупольського порту до станції Волноваха. Цей логістичний саршрут повинен стати альтернативою Керченському мосту.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies