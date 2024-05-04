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На Дніпропетровщині збили російську ракету

Ворожду ціль ліквідували над Дніпровським районом.

На Дніпропетровщині збили російську ракету
Російська ракета Х-59
Фото: скриншот відео

4 травня на Дніпропетровщині збили російську ракету.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сили ППО знищили ворожу ціль над Дніпровським районом.

Повітряне командування "Схід" уточнило, що ракету КАР Х-59/69 збили о 16.16.

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