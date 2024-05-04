4 травня на Дніпропетровщині збили російську ракету.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сили ППО знищили ворожу ціль над Дніпровським районом.
Повітряне командування "Схід" уточнило, що ракету КАР Х-59/69 збили о 16.16.
Ворожду ціль ліквідували над Дніпровським районом.
4 травня на Дніпропетровщині збили російську ракету.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сили ППО знищили ворожу ціль над Дніпровським районом.
Повітряне командування "Схід" уточнило, що ракету КАР Х-59/69 збили о 16.16.