Росіяни минулої доби двічі намагалися штурмувати острів Нестрига в Херсонській області, — Плетенчук

Російська армія безуспішно намагалася штурмувати острів Нестрига в Херсонській област. Біля Кринок ворог здійснив 7 спроб штурмів, але всі виявилися безуспішними.

Про це повідомив начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук телемарафону, пише "Інтерфакс.Україна".

"Там (у Кринках, — ред.) було 7 спроб штурму, ворог із втратами відійшов, успіху не мав. Щодо Нестриги, то вчора було дві спроби штурмів. До речі там учора відпрацювала і наша авіація, ворог зазнав втрат", — зазначив Плетенчук.

Сам острів складно назвати плацдармом: "Уявіть собі правий берег річки Дніпро, і там багато острівців. Це такий рибальський рай. Ця група островів — вони доволі маленькі, хоча Нестрига за своєю площею більша за два найближчі населені пункти — Кізомис і Велетенське", — розповів речник.

Наразі, за словами Плетенчука, ситуація біля Кринок залишається контрольованою та стабільною.