Politico: В України зріс інтерес до розвідувальних БпЛА MQ-9 Reaper від США

Україна почала все більше цікавитися американським розвідувальним БпЛА MQ-9 Reaper, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Цей безпілотник опинився на першому місці в переліку найбажанішої допомоги від партнерів. БпЛА отримав посилений інтерес із боку Києва, оскільки наша держава планує операції на літо. Для цього тривають пошуки нових способів ідентифікації цілей глибоко в тилу ворога.

Спершу Київ був зацікавлений у MQ-9 Reaper як засобу для завдання ударів і спостереження. Тепер акцент змінився: Київ цікавиться застосуванням безпілотника для ведення розвідки.

За інформацією видання, США, як і раніше, не наважуються надати ці БпЛА, оскільки побоюються, що Росія може їх збити і отримати технологію.