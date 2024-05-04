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Politico: В України зріс інтерес до розвідувальних БпЛА MQ-9 Reaper від США

Київ цікавиться застосуванням безпілотника для ведення розвідки глибоко в тилу ворога.

Politico: В України зріс інтерес до розвідувальних БпЛА MQ-9 Reaper від США
Передовий американський безпілотник Reaper MQ-9
Фото: ЕРА/UPG

Україна почала все більше цікавитися американським розвідувальним БпЛА MQ-9 Reaper, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Цей безпілотник опинився на першому місці в переліку найбажанішої допомоги від партнерів. БпЛА отримав посилений інтерес із боку Києва, оскільки наша держава планує операції на літо. Для цього тривають пошуки нових способів ідентифікації цілей глибоко в тилу ворога.

Спершу Київ був зацікавлений у MQ-9 Reaper як засобу для завдання ударів і спостереження. Тепер акцент змінився: Київ цікавиться застосуванням безпілотника для ведення розвідки.

За інформацією видання, США, як і раніше, не наважуються надати ці БпЛА, оскільки побоюються, що Росія може їх збити і отримати технологію.

  • Торік у лютому стало відомо, що американський виробник зброї “General Atomics” пропонував уряду України купити два дрони Reaper MQ-9 за долар перед ймовірним наступом Росії. Але угода вимагала від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в Україну та близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування та підтримку старих моделей безпілотників, які зараз не використовуються у нашій державі.
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