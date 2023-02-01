Американський виробник зброї “General Atomics” пропонує уряду України купити два дрони Reaper MQ-9 за долар перед ймовірним наступом Росії.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на лист з пропозицією.

Водночас угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в Україну та близько 8 мільйонів доларів щороку на технічне обслуговування та підтримку старих моделей безпілотників, які зараз не використовуються в Україні.

Угода включатиме наземну станцію управління дронами практично з будь-якого місця. Пропозицію зробив головний виконавчий директор “General Atomics” Лінден Блю військовому аташе України у Вашингтоні минулого тижня.

Білий дім, який має схвалити продаж, відмовився від коментарів, так само як і український уряд, зазначає видання.

Представник General Atomics сказав, що компанія не може коментувати конкретні угоди, зазначивши водночас, що Україні потрібне таке озброєння як Reaper і вже найближчим часом.

У компанії заявили, що General Atomics протягом багатьох місяців обговорювала потреби ЗСУ з українським урядом.

Торік США надали Україні понад 700 менших безпілотників, зокрема тактичних дронів Switchblade. Ці дрони не озброєні, але їх можна переносити у наплечниках і використовувати для ураження цілей.

Фото: ABC-News Американський безпілотник Switchblade

Однак Reaper – набагато складніший дрон із значно більшою дальністю польоту, швидкістю та можливостями. Reaper має розмах крил близько 20 метрів, може бути озброєний і може літати понад 24 години. Компанія пропонує старішу версію безпілотника MQ-9A Block 1, один такий безпілотник зазвичай коштує кілька мільйонів доларів

Дрони можуть використовуватися для збирання розвідувальних даних, спостереження та розвідки.

Безпілотник Reaper разом із дроном Gray Eagle, також виготовленим General Atomics, дозволить українським силам завдавати удари та спостерігати за російськими військами з безпечнішої відстані.

Фото: ЕРА/UPG Американський дрон Gray Eagle

Білий дім наразі відмовив надати Gray Eagle Україні через побоювання, що чутлива технологія може потрапити в руки росіян, якщо літак з яких їх запускатимуть, буде збито. Ці безпілотники зараз використовує армія США.

“Продаж дронів все одно вимагатиме від адміністрації Байдена схвалення передачі технології Україні. Однак General Atomics пропонує продавати Reapers безпосередньо уряду України, а не через уряд США”, – підсумовує The Wall Street Journal.

Нагадаємо, у Міноборони провели консультації з делегацією американської компанії AeroVironment про постачання озброєння для потреб ЗСУ.