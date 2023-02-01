Пентагон анонсував заснування Інституту управління обороною

Установа проводитиме дослідження для обгрунтування рішень Міноборони США та Конгресу.

Міністерство оборони США анонсувало заснування Інституту управління обороною. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Інститут буде некомерційною та позапартійною дослідницькою організацією, яка займаєтиметься вдосконаленням управління, організації, підвищенням продуктивності та бізнес-операцій відомства.

“Міністерство оборони є найбільшою та найскладнішою установою в світі з бюджетом понад 800 мільярдів доларів і 3 мільйонами співробітників, які працюють 24 години на добу в кожному часовому поясі земної кулі”, – зазначила заступник міністра оборони Кетлін Хікс.

Інститут допомагатиме Пентагону:

розвивати експертну мережу управління обороною, включно з розвитком федеральних центрів досліджень і розробок, аналітичних центрів;

проводити передові дослідження з питань управління для обгрунтування рішень Міноборони та Конгресу;

створювати цифрове сховие досліджень та інші ресурси з ключових питань управління обороною, якими може скористатися вся спільнота.

Нагадаємо, США готують пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів, інформують ЗМІ. Пакет включатиме так звані "крилаті бомби" GLSDB, здатні вражати цілі на відстані до 150 кілометрів.