Час проведення оцінки впливу на довкілля бізнесу хочуть скоротити втричі

На процедуру зараз витрачають від 216 днів.

Кабінет міністрів України схвалив зміни до закону про оцінку впливу на довкілля, повідомили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

За словами очільника міністерства Руслана Стрільця, проведення оцінки впливу на довкілля є міжнародним зобов’язанням нашої країни, виконання якого вкрай важливе під час євроінтеграційного процесу, який зараз проходить Україна.

Законопроєкт передбачає, зокрема, зменшення часових витрат для суб'єктів господарювання, через скорочення строку або автоматизацію етапів процедури ОВД.

Загалом бізнес витрачав від 216 днів. Тепер всі етапи триватимуть до 67 днів;

Передбачено усунення дискреційних повноважень чиновників при ухваленні рішень і переведення процедури повністю у цифровий формат.

Крім того, буде оновлений функціонал електронного реєстру ОВД. Будуть запроваджені адресне інформування про початок процедури і можливість онлайн підписатися на обрані справи та відстежувати перебіг їх розгляду.

“Міндовкілля продовжує працювати над удосконаленням сфери захисту довкілля. Сподіваємось на підтримку законопроекту у Верховній Раді України”, – підкреслив Руслан Стрілець.

Нагадаємо, станом на середину січня 2022 року сума шкоди українському довкіллю від збройної агресії Росії вже становить понад $46 млрд.