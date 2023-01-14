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​Збройна агресія Росії завдала шкоди екології України на $46 млрд, - Мінприроди

Україна вимагатиме компенсації цих збитків.

​Збройна агресія Росії завдала шкоди екології України на $46 млрд, - Мінприроди
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець
Фото: Анна Стешенко

Сума шкоди українському довкіллю від збройної агресії Росії вже становить понад $46 млрд.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Основну частину обрахованих збитків на сьогодні становить забруднення повітря – $27 млрд. Лише за десять місяців внаслідок російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 мільйони тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти із річними викидами Болгарії", - зазначив міністр.

Основними причинами викидів стали лісові пожежі та атаки окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури. За даними Держекоінспекції, внаслідок російських обстрілів вже згоріло понад 680 тис. тонн нафти та пального.

При цьому війна завдала шкоди майже третині українських лісів. Повністю вигоріло щонайменше 23,3 тис. га.

За словами міністра, війна "отруїла" і значну частину української землі. Шкода, завдана забрудненням ґрунтів, оцінюється у $18 млрд.

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення Україна задокументувала майже 2,300 злочинів проти довкілля.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, екологія нашої держави зазнала збитків на 35,3 мільярда доларів.

Президент Володимир Зеленський також заявляв про три мільйони гектарів лісів в Україні, які вже уражені бойовими діями.

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