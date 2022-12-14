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Три мільйони гектарів українських лісів уражені бойовими діями, – Зеленський

Десятки найнебезпечніших підприємств, зокрема хімічних, зруйновані російськими ударами.

Три мільйони гектарів українських лісів уражені бойовими діями, – Зеленський
Фото: Сайт президента

Три мільйони гектарів лісів в Україні уражені бойовими діями.

Про це йдеться у промові президента України Володимира Зеленського до парламенту Нової Зеландії.

Окрім того, станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів української території забруднені мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

“Акваторія Чорного й Азовського морів також забруднена мінами і втратила сотні тисяч живих істот, які загинули внаслідок бойових дій і активності російського військового флоту. Десятки річок забруднені. Сотні вугільних шахт затоплені. Десятки найнебезпечніших підприємств, зокрема хімічних, зруйновані російськими ударами”, – додав президент.

Зеленський підкреслив, що усе це та інші прояви російської екоцидної політики матимуть безпосередні негативні наслідки для мільйонів людей, для нашого регіону й сусідніх регіонів.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора повідомили, що внаслідок бойових дій з 24 лютого через російську агресію пошкоджено десятки тисяч гектарів лісу

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