Посол Великобританії в Україні підтримала ліквідацію ОАСК

Пані посол наголосила, що судді нового суду мають бути призначені шляхом конкурсної та відкритої процедури.

Ліквідація Верховною Радою України Окружного адміністративного суду Києва є проявом судової реформи.

Про це повідомила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

“Отже, кінець Окружному адміністративному суду Києва. Гарний день для судової реформи в Україні”, - написала Сіммонс.

На її думку, якщо судді нового суду будуть призначені шляхом конкурсної та відкритої процедури через нові ВККС та ВРЮ, буде ще більше приводів для святкування.

So, an end to the District Administrative Court of Kyiv. A good day for judicial reform in 🇺🇦. If the judges of the replacement court are appointed by competitive and open procedure through new HQCJ and HCJ then even more cause for celebration to come. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 13, 2022

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду, котрий Верховна Рада України прийняла на засіданні 13 грудня.

Сьогодні ж ОАСК заявив, що рішення Верховної Ради про його ліквідацію не відповідає Конституції та вимогам воєнного часу.