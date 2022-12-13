Робимо у промислових масштабах, - Данілов про українські снаряди

В Україні налагоджено виробництво снарядів 152 мм та 155 мм калібрів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, інформує Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що налагоджено виробництво снарядів калібрів 152 мм та 155 мм на наших підприємствах. Зараз піде ще виробництво мін та інших речей. Ідеться про тисячі – це вже промисловий масштаб", - сказав він.

Зазначимо, що снаряди калібру 152 мм використовуються артилерією радянського зразка, а 155 мм - НАТОвського.

Нагадаємо, що виїзні ремонтні бригади державного концерну "Укроборонпром" відновлюють 90-95% військової техніки безпосередньо на лінії зіткнення або в "сірій" зоні.

Також "Укроборонпром" анонсував появу нових 152 мм снарядів українського виробництва.